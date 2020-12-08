Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak? Cyberpunk 2077 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Yapım süresi 7 yılı aşan ve çıkış tarihi 3 kez ertelenen Cyberpunk 2077 oyunu için geri sayım başladı. Piyasa tarihi belli olan oyunun fiyatı hakkında araştırmalar da başladı.

Tüm oyuncuların bu yıl oyunları arasında merakla beklediği ve oynamak için sabırsızlandığı Witcher oyun serisinin yapımcısı olan CD Projekt Red’in yeni oyunu olan Cyberpunk 2077 çıkış tarihini açıkladı.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için ilk olarak 16 Nisan 2020 olarak belirlenmişti. Daha sonra CD Projekt Red “Oyunda düzeltmemiz gereken şeyler var” diyerek oyunun çıkış tarihini 17 Eylül’e erteledi.

Daha sonra tekrardan CD Projekt Red oyunu ertelediğini duyurdu ve oyunun çıkış tarihi 19 Kasım’a alındı. Bunun sebebini de oyunun hatalarını ve düzeltmesi gereken şeyler olduğunu belirtmişti.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cyberpunk 2077, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, Microsoft Windows platformlarında 10 Aralık 2020 tarihinde piyasaya çıkacak.

CYBERPUNK 2077 ÜCRETİ NE KADAR?

Oyunun Türkiye fiyatları; PC sürümü 249 TL, PlayStation 4-5 sürümü 459 TL, Xbox sürümü 468 TL olarak belirlendi.

CYBERPUNK 2077 OYUNU HAKKINDA

Cyberpunk 2077, geliştiriciliğini ve yayımcılığını CD Projekt Red’in yaptığı rol yapma türündeki video oyunudur. Cyberpunk serisinden uyarlanan oyun, altı farklı bölgeye sahip distopik açık dünya olan Night City’de geçmektedir.

Oyuncular, birinci şahıs bakış açısıyla oynayacakları oyunda bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip paralı asker V karakterini canlandıracak.

Siber bir dünyanın hakim olduğu 2077 yılında geçen oyunda, Keanu Reeves'in oynadığı bir karakteri canlandırabiliyorsunuz. Devasa bir dünyada geçen oyunda yarı robot, yarı insan karışımı sibernatik varlıklar da yer alıyor.

Oyunu hem birilerini öldürerek hem de kimseyi öldürmeden bitirmek mümkün olacak.

Cyberpunk 2077, stüdyonun önceki oyunu The Witcher 3: Wild Hunt’ın çalışan sayısından daha fazla, yaklaşık 500 kişiyle ve REDengine 4 kullanılarak geliştirilmiştir.

Oyun için Polonya’nın Wrocław kentinde yeni bir bölüm açıldı ve geliştirme aşamasına yardımcı olması için Digital Scapes, Nvidia ve QLOC ile ortaklık kuruldu. Cyberpunk’ın yaratıcısı Mike Pondsmith danışman olarak görev almaktadır.

CYBERPUNK 2077 OYUN BİTİRME SÜRESİ

Performans testlerine geçmeden önce, oyunun oynanış süresinden de biraz bahsedelim. Yeni gelen bilgilere göre Cyberpunk 2077'nin ana hikayesini bitirmek, yaklaşık 20-30 saat arasında sürüyor. Ortalama seviyede yan görev yapıldığında bu süre 40-50 saatlere çıkıyor.

Ayrıca oyunu yan görevler ile birlikte tamamen bitirmeye çalıştığınızda, oynanışın 100 saati bulduğu söyleniyor.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz ya da AMD FX-8320.

RAM: 8 GB Dahili RAM

Boş Alan: 70 GB dahili boş alan.

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 380 veya NVIDIA GeForce GTX 960 2GB

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

Direct X: DX 11

Ekran Kartı: 720p

CYBERPUNK 2077 EVRENİNDEN GÖRÜNTÜLER