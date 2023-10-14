CZN Burak annesi ile Umre'ye gitti Annesi ile Umre'den fotoğraf paylaşan fenomen, "Kul secde ederken Rabbi'ne en yakındır o zaman dua edin" notu ile dikkat çekti.

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Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

Burak Özdemir, deprem dönemindeki yardımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksikleri gidermek için büyük çaba sarf etti.

Annesi ile Umre'ye gitti

Bir diğer yandan elinin lezzetini yurt dışına kadar taşıyan ünlü işletmeci, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

CZN Burak son olarak sosyal medya hesabından annesi ile bir paylaşımda bulundu.

Annesi ile Umre'ye giden fenomen paylaşımına "Kul secde ederken Rabbi'ne en yakındır o zaman dua edin" notunu düştü.