CZN Burak geçmişte yaşadığı hüzünlü anılarını paylaştı Sosyal medyanın gülümsemesiyle tanıdığı CZN Burak, sosyal medya hesabından ilk kez hüzünlü anlarını paylaştı. O paylaşıma takipçilerden birçok yorum geldi.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.

Restoran zinciri bulunan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Burak Özdemir, deprem dönemindeki yardımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksikleri gidermek için büyük çaba sarf etti.

Gülümsemesiyle tanınan CZN Burak'tan duygusal paylaşım

Yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Burak Özdemir bu kez de yeni bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Milyonların gülücüklerle tanıdığı CZN Burak'ın bu paylaşımı hüzün dolu oldu.

CZN Burak, yaşadığı zor günleri anlatan bir video hazırlayarak takipçilerine sundu.

O paylaşıma "Musmutlu pazarlar. En güzel bağ sevgi midir gerçekten?" notu düşüldü.

CZN Burak'ın bu paylaşımı sonrasında takipçilerinden "yanındayız" iması bulunan yorumlar da geldi.