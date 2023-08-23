CZN Burak Instagram'da 53 milyon takipçiye ulaştı

Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri CZN Burak…
CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.
Restoran zinciri bulunan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi görüyor.
Gönüllerde taht kurdu
Öte yandan yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.
Sık sık yardıma muhtaç kesimleri ziyaret eden ve götürdüğü yardımlarla da takdir toplayan CZN Burak, 7'den 70'e herkesin gönlünde adeta taht kuruyor.
CZN Burak'tan yeni rekor
Özellikle deprem sürecinde yaptığı yardımlarla her kesimden saygı kazanan CZN Burak yeni bir rekoru da eline geçirdi.
53 milyon takipçiye ulaştı
CZN Burak, Instagram'da 53 milyon takipçiye ulaşarak kırılması zor bir rekora ulaştı.
En fazla takip edilen hesap
CZN Burak kırdığı bu rekorla birlikte Türkiye'nin en fazla takip edilen birinci hesabı oldu.