CZN Burak Instagram'da 53 milyon takipçiye ulaştı Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında büyük rol oynayan isimlerden biri haline gelen CZN Burak, Instagram'da tüm hesapları geride bırakarak Türkiye'nin en fazla takip edilen hesabı oldu.

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Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.

Restoran zinciri bulunan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Gönüllerde taht kurdu

Öte yandan yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Sık sık yardıma muhtaç kesimleri ziyaret eden ve götürdüğü yardımlarla da takdir toplayan CZN Burak, 7'den 70'e herkesin gönlünde adeta taht kuruyor.

CZN Burak'tan yeni rekor

Özellikle deprem sürecinde yaptığı yardımlarla her kesimden saygı kazanan CZN Burak yeni bir rekoru da eline geçirdi.

53 milyon takipçiye ulaştı

CZN Burak, Instagram'da 53 milyon takipçiye ulaşarak kırılması zor bir rekora ulaştı.

En fazla takip edilen hesap

CZN Burak kırdığı bu rekorla birlikte Türkiye'nin en fazla takip edilen birinci hesabı oldu.