CZN Burak pastasını yaptığı Togg'un gerçeğini satın aldı! İş insanı Burak Özdemir, Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'a sahip oldu. Özdemir, yeni aracının içerisinde çektiği videoyu takipçileri ile paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

CZN Burak ismiyle tanınan iş insanı Burak Özdemir, çektiği yemek videolarıyla dünyada ün salıyor.

Restoran zinciri bulunan Özdemir'in paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Burak Özdemir, deprem dönemindeki yardımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksikleri gidermek için büyük çaba sarf etti.

Kapıya Togg çekti

Yaptığı yardımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiren Burak Özdemir bu kez de yeni arabasıyla gündeme geldi.

Özdemir'in yeni aracı yerli ve milli otomobil Togg...

Arabasının içini çekti

Togg'un beyaz rengini tercih eden CZN Burak, yeni aracının detaylarını heyecanlı bir yüz ifadesi ile gösterdi.

Arabanın jelatinlerini söken Özdemir, bu videoyu "Sizce yerli arabamız Togg güzel olmuş mu ben çok beğendim" notu ile takipçilerine sundu.

Togg'un pastasını yaptı

Bir diğer yandan çiçeği burnunda yerli araç Togg'un ilk dönemlerinde Burak Özdemir'in yaptığı pasta da gündem olmuştu.

Özdemir kırmızı Togg'un görüntüsünden bir pasta yapmıştı.