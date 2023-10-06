Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…
Mekanında dünyaca tanınmış simaları ağırlayan, onlara yemekler yaptıran, elinin lezzetini yurt dışına kadar taşıyan ünlü işletmeci, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.
Gönülleri fethetti
Özellikle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan beri milyonlarca takipçisine seslenerek yardımlara aracılık eden işletmeci, uzun süre de deprem bölgesinde kaldı.
Burada 7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksiklerini gidermek için büyük çaba sarf etti.
Rekora koşuyor
TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' adıyla bilinen işletmeci Burak Özdemir yeni bir rekora koşuyor.
13 milyon takipçiye ulaştı
YouTube hesabı da bulunan CZN Burak, o platformda 13 milyon takipçiye ulaştı.
Ayrıca YouTube tarafından CZN Burak'a 10 milyon takipçi sayısını geçtiği için '10 milyon plaketi' gönderildi.
"Nice güzel başarılara"
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak paylaşımına şu notu düştü:
YouTube da 10 milyon plaketimiz geldi ama gelene kadar 13 milyon olduk.
Hepinize çok teşekkürler daha nice güzel başarılara.
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