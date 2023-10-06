CZN Burak YouTube'da rekora gidiyor: 13 milyon takipçiye ulaştı Türkiye’nin dünyaca ünlü markalarından biri haline gelen CZN Burak, YouTube hesabında 10 milyon takipçi sayısını aştı. CZN Burak'a YouTube tarafından plaket gönderildi.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin genç yaşta büyük başarılara imza atan isimlerinden biri CZN Burak…

Mekanında dünyaca tanınmış simaları ağırlayan, onlara yemekler yaptıran, elinin lezzetini yurt dışına kadar taşıyan ünlü işletmeci, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Gönülleri fethetti

Özellikle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat’tan beri milyonlarca takipçisine seslenerek yardımlara aracılık eden işletmeci, uzun süre de deprem bölgesinde kaldı.

Burada 7’den 70’e tüm vatandaşlarla yakından ilgilenen CZN Burak, eksiklerini gidermek için büyük çaba sarf etti.

Rekora koşuyor

TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla fenomen olan ve 'CZN Burak' adıyla bilinen işletmeci Burak Özdemir yeni bir rekora koşuyor.

13 milyon takipçiye ulaştı

YouTube hesabı da bulunan CZN Burak, o platformda 13 milyon takipçiye ulaştı.

Ayrıca YouTube tarafından CZN Burak'a 10 milyon takipçi sayısını geçtiği için '10 milyon plaketi' gönderildi.

"Nice güzel başarılara"

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak paylaşımına şu notu düştü: