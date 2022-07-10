Petrol
107.15
2.39%
Euro
17.5991
0.21%
Dolar
17.2746
0.04%
Altın
967.87
0.26%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
372.836
-0.71%
BTXN Coin
7.24
-1.63%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    CZN Burak'tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi

    Bayram öncesi Afrika'ya giden CZN Burak, çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra dev tencerede yaptığı yemeği dağıttı. Ortaya oldukça güzel görüntüler çıktı.
    • 10.07.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    CZN Burak'tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi

    Tüm dünyada İslam aleminin coşkuyla karşıladığı Kurban Bayramı'nda yardımlaşmanın da önemi ortaya çıkıyor.

    Dünyanın dört bir yanında adanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

    Her yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahipleri için Türkiye'den yapılan yardımlar da dünyanın çeşitli ülkelerine ulaşıyor.

    Afrikalı çocukların yüzünü güldürdü

    Sosyal medya fenomeni işletme sahibi CZN Burak da, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Bayram nedeniyle Afrika'ya giden CZN Burak, pişirdiği yemekleri çocuklara dağıtıp onlarla oyun oynadı.

    CZN Burak'tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi VİDEO

    Mutlulukları yüzlerinden okundu

    CZN Burak'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntüde, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #1

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #2

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #3

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #4

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #5

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #6

    CZN Burak tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi #7


    İlginizi Çekebilir

    Bursa İnegöl'de sağanak sonrası sel
    Yaşam

    Bursa İnegöl'de sağanak sonrası sel

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Xavi, Pjanic'e son bir şans verecek
    Dünyadan futbol

    Xavi, Pjanic'e son bir şans verecek

    Görüş Bildir