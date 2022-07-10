Bayram öncesi Afrika'ya giden CZN Burak, çocuklara hediyeler dağıttıktan sonra dev tencerede yaptığı yemeği dağıttı. Ortaya oldukça güzel görüntüler çıktı.

Tüm dünyada İslam aleminin coşkuyla karşıladığı Kurban Bayramı'nda yardımlaşmanın da önemi ortaya çıkıyor.

Dünyanın dört bir yanında adanan kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

Her yıl Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahipleri için Türkiye'den yapılan yardımlar da dünyanın çeşitli ülkelerine ulaşıyor.

Afrikalı çocukların yüzünü güldürdü

Sosyal medya fenomeni işletme sahibi CZN Burak da, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Bayram nedeniyle Afrika'ya giden CZN Burak, pişirdiği yemekleri çocuklara dağıtıp onlarla oyun oynadı.

CZN Burak'tan Afrikalı çocuklara bayram sürprizi VİDEO



Mutlulukları yüzlerinden okundu

CZN Burak'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bir görüntüde, çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.