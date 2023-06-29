CZN Burak'tan depremzede çocuklara bayram sürprizi Türlü yardımları ile anılan Burak Özdemir, Kurban Bayramı'nda çocukların yüzlerini güldürdü. Özdemir, elleriyle hazırladığı hamburgerleri depremzede çocuklara ikram etti, hediyeler dağıttı.

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ensonhaber.com

Sosyal medya fenomeni CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Yaklaşık 49 milyon takipçisi bulunan CZN Burak, aynı zamanda deprem sürecinin gizli kahramanlarından.

Yaptığı yardımlarla gündeme gelen fenomen, bu kez de depremden en çok etkilenen Hatay'da çocukların yüzlerini güldürmeyi hedefledi.

Depremzede çocuklara bayram sürprizi

Kurban Bayramı için hazırlıklara başlayan CZN Burak, önce dana kesti sonra da çocuklar için hamburger hazırladı.

Koca bir araçla Samandağ'a giden fenomen, kucaklaştığı çocuklara hamburger dağıttı.

Çocuklar sevinçle karşıladığı CZN Burak'ın ikramının tadını çıkardı.

Keyifli yemeğin ardından ise sırada hediyeler vardı.

Burak Özdemir, ayıcık dağıttığı çocuklara hemen ardından da film keyfi yaşattı.