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    D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi

    Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası'nın kabul edildiği açıklandı.
    • İHA
    • 08.04.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 20:53
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    D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi

    D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.

    IRKÇILIK, AYRIMCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VURGUSU

    D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.

    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

    Dakka Bildirisi'nde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

    D-8 Teşkilatı nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi #1

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