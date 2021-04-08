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D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi

D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi

Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası'nın kabul edildiği açıklandı.