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- D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi
D-8 Teşkilatı'nın 10 yıllık yol haritası kabul edildi
Türkiye'nin içinde olduğu Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatını daha güçlü hale getirmeyi hedefleyen D-8 10 Yıllık Yol Haritası'nın kabul edildiği açıklandı.
- İHA
- 08.04.2021 - 15:05
- Güncelleme : 08.04.2021 - 20:53
D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
IRKÇILIK, AYRIMCILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI VURGUSU
D-8 ülkeleri, Dakka bildirisiyle ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ile mücadele etme iradesini teyit etti.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Dakka Bildirisi'nde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 hedeflerinin desteklenmesindeki liderliği ve özverili çabaları için derin teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.