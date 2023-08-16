D-Smart, Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney'e yine göndermede bulundu Galatasaray-Olimpija Ljubljana karşılaşmasının yayıncı kuruluşu D-Smart, Disney Plus'a bu kez 'Veda' filmiyle gol attı. Atatürk'ü konu alan Veda'nın D-Smart GO'da yayınlandığını ince bir gönderme yaparak, "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz" mesajıyla tanıttı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ermeni lobilerine boyun eğen ABD merkezli dijital film ve dizi platformu Disney Plus, Aras Bulut İynemli’nin başrol olduğu 'Atatürk' dizisini platformda yayınlamayağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından platforma siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden tepki yağdı.

D-Smart'tan Disney'e bir gol daha

Galatasaray'ın Sloven rakibiyle oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında ekranda geçen alt bantta, "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" ifadeleri yer aldı.

Veda filmi maçın yayınlandığı saatte Movie Smart Classic'te, saat 23.00'te ise Movie Smart Türk ekranlarında izleyiciyle bir kez daha buluştu.

"Geldikleri gibi giderler"

D-Smart, bir önceki turda oynanan Zalgiris karşılaşmasında, "Geldikleri gibi giderler… Mustafa Kemal Atatürk. Biz buradayız!" mesajını paylaşmıştı.

Karşılaşmayı anlatan spiker de "Bu güzel ülkenin yerli ve milli dijital platformu, Türkiye'nin değeri D-Smart olarak biz buradayız! Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetin 100. yılında daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

D-Smart'ın mesaj içeren bu yayını sosyal medyada gündem oldu.

Veda mektubu

Zülfü Livaneli'nin senaryosunu yazarak yönettiği Veda, Mustafa Kemal Atatürk'ün son anlarını ve çocukluk arkadaşı Salih Bozok'un anılarını beyaz perdeye aktarıyor.

Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı veda mektubunu odağına alan filmde Atatürk'ün askeri dehası, hayata geçirdiği devrimler, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet dönemi ve özel hayatı en yakın arkadaşı olan Salih Bozok'un gözünden yalın bir dille gözler önüne seriliyor.

Geniş kadro

Filmde Atatürk'ü Sinan Tuzcu, çocukluk arkadaşı olan Salih Bozok'u Serhat Kılıç, silah arkadaşları Kazım Karabekir'i Sunay Akın, Ali Fuat Cebesoy'u Bahtiyar Engin, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı Dolunay Soysert, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ı Melahat Abbasova, Fikriye'yi Özge Özpirinçci ve Latife Hanım'ı Ezgi Mola canlandırıyor.