D614G mutasyonu nedir? Koronavirüsün mutasyona uğramış hali D614G ne anlama geliyor?

Tüm dünya koronavirüs salgınında ikinci dalgayla mücadele ederken, bilim insanları bu salgına D614G adlı bir mutasyonunun neden olduğunu keşfetti. Peki, D614G mutasyonu nedir?

2019 yılı Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen, SARS-COV-2 adı verilen yeni tip koronavirüsün onlarca farklı mutasyonu ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüsün bir türünde meydana gelen belirli bir mutasyonun, virüsün daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabileceği bildirildi.

D614G adı verilen koronavirüsün mutasyona uğramış hali nedir, D614G ne demek, ne anlama geliyor, gibi araştırmalar sürüyor. İşte D614G hakkında merak edilen tüm detaylar...

D614G MUTASYONU NEDİR?

Bilim insanları küresel salgına koronavirüsün 614G adlı bir mutayonunun neden olduğunu keşfetti.

Uluslararası araştırmacılar, 614G’nin ilk olarak Ocak ayında tespit edildiğini ve koronavirüsün Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonundan çok daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.

Virüse "taç" görünümü veren bu sivri uçların, Kovid-19'un insan hücrelerine bağlanmasını sağladığını vurgulayan uzmanlar, D614G mutasyonu nedeniyle virüsün fonksiyonel sivri uçlarının sayısı veya yoğunluğunun 4 ya da 5 katına çıktığını açıkladı.

Scripps Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü yöneticilerinden Michael Farzan, D614G mutasyonunun ayrıca sivri uçların "bel kemiğine" daha fazla esneklik sağladığını, bu esnekliğin, virüsün hücreden hücreye yolculuklarda canlı kalmasına yardım ettiğini ifade etti.

İKİNCİ DALGANIN NEDENİ MUTASYON MU?

D614G mutasyonunun enfekte insanlarda hastalığın şiddetini arttırdığına, ölüm riskini yükselttiğine ya da aşı çalışmalarını etkileyebileceğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

D614G’nin toplumdaki bulaşma katsayısını (R değeri) artırarak, pandeminin pimini çeken tür olduğu ifade edildi.

ABD’nin Arizona eyaletindeki Bulaşıcı Genomiklerin Analiz Enstitüsü’nden David Engelthaler, D614G ile virüsün genomundaki hassas değişikliğin dev bir dalgalanma etkisi yarattığını belirtti.

Bilim insanlarına göre D614G mutasyonu orijinal virüsten daha bulaşıcı ve pandemide ikinci dalganın nedeni.

MUTASYON NEDİR?

Mutasyona kısaca, genetik dizilimde oluşan rastlantısal değişim açıklaması yapılabilmektedir. Bu değişimin boyutu çok ufak olabileceği gibi, çok büyük de olabilmektedir.

Yani, bir nükleotidin diğerine dönüşmesi de mutasyon, kromozom sayısının doğrudan artması da mutasyon olarak kabul edilmektedir.

Örneğin koronavirüs pandemisine neden olan SARS-Cov-2'nin yarasalarda bulunan bir virüsün aracı bir hayvandaki başka bir virüsle yeniden birleşmesi yani rekombinasyonu sonrasında ortaya çıktığı ve insanı etkileyebilecek genetik materyele sahip olduğu biliniyor.