2 bin 300 rakımlı tepeye hasta almak için gelen ambulans helikopteri gören vatandaşın "AK Partili değilim. Hizmete bak. Hizmet olduğu yerde parti marti tanımam kardeşim" sözleri beğeni topladı.

Türkiye, son dönemde özellikle sağlık sistemindeki gelişmelerle dikkat çekiyor.

Yapılan hastaneler, istihdam ve memleketin her köşesine iklim şarları ne olursa olsun ulaştırılan hizmet...

Koronavirüs döneminde dünya can çekişirken Türkiye'nin sektöre yönelik adımlarının kıymeti iyice göz önüne serildi.

Bu alandaki atılımlar teknoloji ve yenilikler oranında da geliştirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda sağlık sisteminde karada ambulans sayısı artırılırken ekstrem doğa ve coğrafya şartları için ambulans helikopter ve paletli araçlar da sağlık filosuna ekleniyor.

Dağ başında ambulans helikopter gören vatandaşın tepkisi VİDEO

2 bin 300 rakımlı tepede ambulans helikopter

Bu helikopterlerden biri yüksek rakımlı bir yerde rahatsızlanan vatandaş için gönderildi.

2 bin 300 rakımlı bölgeye ulaşan helikopterdeki ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

O anlar ise bölgedeki bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hem kayıt alan hem de şaşkınlığını ve hizmete minnettarlığını gizleyemeyen vatandaşın sözleri ve çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

"Hizmet olan yerde parti marti tanımam"

Vatandaşın, "Hizmet hizmet... AK Partili değilim. Hizmet, sınırsız hizmet... 2 bin 300 rakımlı yere helikopter yolluyor. Ömrünüzde helikopter mi gördünüz yabancı filmlerden hariç. AK Parti hariç. Bütün partilere sesleniyorum. Boş boş konuşmayın. Ben de AK Partili değilim. Hizmete bak. Hizmet olduğu yerde parti marti tanımam kardeşim." sözleri beğeni topladı.