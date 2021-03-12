Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na tırmanış yapan Göktürk Şahin, o anlarını kayda aldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan Lisanslı Dağcı olan Göktürk Şahin, ülkemizin birçok dağında yalnız başına ve grup halinde tırmanışlar yaptı.

Göktürk Şahin'in son rotası ise senelerdir tırmanışa kapalı olup, bu sene resmi kış tırmanışlarına açılan 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı oldu.

Şahin, zorlu kış şartlarında Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

KIŞ TIRMANIŞI 8 GÜN SÜRDÜ

8 günlük bir serüven yaşayan Şahin, ilk gün aracıyla Çevirme köyüne giti. Tırmanışa o bölge üzerinden başlayan Şahin, aynı gün batak karda yürüyerek 3000 metre rakıma ulaştı.

Tırmanışın 7'nci gününde zirve denemesi yapan Şahin, günbatımını izledikten sonra ertesi günün sabahında dönüş yoluna geçip, aracına ulaştı.

Dağcı Göktürk Şahin'den Ağrı Dağı'na kış tırmanışı