Dağlıca saldırısını planlayan terörist öldürüldü! Şehidin anne ve babası duygulandı Dağlıca'da askerlerin şehit edilmesi emrini veren teröristin MİT operasyonu ile etkisiz hale getirilmesinin ardından, Dağlıca'da şehadete eren Şehit Piyade Komando Er Mehmet Cücük’ün anne ve babası duygu dolu anlar yaşadı.

İHA

Türk Silahlı Kuvvetleri hem dışarıda hem de içeride yapılan başarılı operasyonlar sayesinde, teröristlerin kökünü kurutmaya devam ediyor.

Bu operasyonlardan birisi ise Dağlıca'da askerlerimizi şehit eden teröristin paketlenmesine yönelikti.

2007 yılında Dağlıca köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komando taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı "Aslan Çele" kod adlı Müzdelif Taşkın, Suriye'nin Kamışlı-Amude karayolu üzerinde MİT’in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Hakkari Dağlıca'da 7 Ekim 200 yılında şehit olan Piyade Komando Er Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük, saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirterek, "Her bir terörist öldüğünde bizim yüreğimize biraz daha su serpiliyor. Bugün sabah erkenden arayarak teröristin öldürüldüğü haberini verdiler. Ne kadar sevindik desek az olur. Teröristlerin bir an önce bitmesi lazım. Sağ olsunlar askerimiz, polisimiz, şimdiki yönetimimiz, asker kadromuz, MİT kadromuz, hepsine çok teşekkür ederiz.” dedi.

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok teşekkür ederiz"

Şehit babası Cabbar Cücük, “Biz askerimize polisimize güveniyoruz. Her bir terörist öldüğünde bizim yüreğimize biraz daha su serpiliyor. Bugün sabah erkenden arayarak teröristin öldürüldüğü haberini verdiler. Ne kadar sevindik desek az olur. Teröristlerin bir an önce bitmesi lazım. Sağ olsunlar askerimiz, polisimiz, şimdiki yönetimimiz, asker kadromuz, MİT kadromuz, hepsine çok teşekkür ederiz. İnşallah o teröristlerin bir tanesini bile koymazlar. Bu şehitlerin hepsi bizim şehitlerimiz. Gazilerimiz de aynı şekilde bizim gazilerimiz.

Onların hiçbirinin ahı yerde kalmaz. Bana sen Suriye’ye git, MİT’e git deseler ben giderim şu an. Onun için şu an sevincimizden söyleyecek söz bulamıyoruz. Çok memnunuz, çok güzel oldu inşallah kökü kazınır hiçbiri kalmaz. Bu meclistekiler de, yöneticileri de, PKK’ya yardım edenler de, yardım eden siyasilerinde hepsinin burnundan fitil fitil gelecek inşallah” şeklinde konuştu.

"TSK beni göreve çağırsa destek olmak için malımı satar yine veririm"

Türk Silahlı Kuvvetleri göreve çağırdığı takdirde destek olmak adına malını satarak destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Baba Cücük, “Cumhurbaşkanımız konuştuğunda Suriye’ye mi girecekler diye düşündük ama ha Suriye’ye girmişler ha o teröristleri öldürmüşler hiç fark etmiyor. İnşallah o Suriye’ye gidilir ve tümünün kökü kazınır. Her zaman hükümetimizin, askerimizin, polisimizin yanında destekçiyiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bizim diğer küçük oğlumuzda subaylığa gitti. Onun da tayini KKTC’ye çıktı.

Abisinin görev yaptığı yerde iki yıl görevini tamamlayarak geldi ve oraya giderken bizim hiç haberimiz yoktu. Acılarını unutturmuyor ama biz her zaman bekliyorduk. Bazı teröristlerin öldüğünü duyduğumuzda veya mahkeme kararları geldiğinde olsun bizim acımız dinmiyor.

O teröristlerin ölmeleri için yaşamamaları için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız ve her gün devletimiz için duacıyız. Dünkü olaydan dolayı yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Teröristlerin her zaman boynunun kökündeyiz, tepesindeyiz, inlerine inşallah girerler. Devletimize bu konuda ne tür yardım gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Her türlü de inlerine girmemiz lazım. TSK beni göreve çağırsa destek olmak için malımı satar yine veririm” ifadelerini kullandı.

"Oğlum şehit olalı 16 yıl oldu..."

8 çocuktan biri olan ve 7 Ekim 2007'de Hakkari Dağlıca'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı komando taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen saldırı da şehit olan Şehit Piyade Komando Er Mehmet Cücük’ün annesi Yeter Cücük, “İnşallah ötekiler de belasını bulur. Askerlerimizden ve polislerimizden Allah razı olsun. Ayaklarına taş değmesin. Ana kuzuları bir daha şehit olmasın, son olsun. Duyunca çok sevindim.

Oğlum şehit olalı 16 yıl oldu ama bana sanki dün gibi geliyor. Vatan sağ olsun. Bu olay olduktan sonra büyük abisi bir ay sonrasında Van’a gitmiş kayboldu sandık başvurunca askerler onu buraya getirdi. Bana bu astım hastalığımla gel deseler giderim. Gider askerimize polisimize destek veririm. Acıdan başka bir şey yok. Allah mekanlarını cennet etsin çocuklarımızın” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)