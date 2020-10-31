Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında hava harekatlarıyla vurulan Ermenistan hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Her geçen gün yeni bir yerleşim yerinin düşman işgalinden kurtarıldığı haberi gelirken, bu başarının en önemli parçası ise hava harekatları.

Dağlık Karabağ'da Ermenistan unsurlarının vurulma anı VİDEO

SİHA'LARIN TAM İSABET ATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Cephe hattına yerleştirilen Ermenistan ordusuna iat zırhlı araçlar ve mevzilerin, SİHA'ların etkili atışlarıyla yok edilmesi, kara birliklerinin ilerlemesinde önemli rol oynuyor.

Bugün yine birçok düşman noktası, hava harekatlarıyla yok edildi. O anlara ilişkin görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yayınlandı.