Dolar
8.4363
1.0868%
Euro
9.8279
1.6223%
Altın
1888.42
0.4981%
Borsa
1136.68
2.1854%
G. Altın
512.642
1.6567%
Bitcoin
112170.44
-1.5194%
EXEN Coin
11.29
0.89%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Dağlık Karabağ'da Ermenistan unsurlarının vurulma anı

    Dağlık Karabağ'da Ermenistan unsurlarının vurulma anı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephe hattında hava harekatlarıyla vurulan Ermenistan hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 16:19
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 17:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

    Her geçen gün yeni bir yerleşim yerinin düşman işgalinden kurtarıldığı haberi gelirken, bu başarının en önemli parçası ise hava harekatları.

    Dağlık Karabağ'da Ermenistan unsurlarının vurulma anı VİDEO

    SİHA'LARIN TAM İSABET ATIŞLARI DEVAM EDİYOR

    Cephe hattına yerleştirilen Ermenistan ordusuna iat zırhlı araçlar ve mevzilerin, SİHA'ların etkili atışlarıyla yok edilmesi, kara birliklerinin ilerlemesinde önemli rol oynuyor.

    Bugün yine birçok düşman noktası, hava harekatlarıyla yok edildi. O anlara ilişkin görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada yayınlandı.

    Dağlık Karabağ da Ermenistan unsurlarının vurulma anı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir