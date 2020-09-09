Dahi anlamındaki de'nin yazılışını öğrenmeyen kalmasın

Dil bayrağımızdır. Dilimize sahip çıkalım. De ayrı mı yazılacak, bitişik mi olacak öğrenin artık.

Son yılların en çok tartışılan dil bilgisi kurallarından biridir -de/-da ekinin yazılışı.

Hatta tartışmak demeyelim de, özellikle sosyal medyada üzerine en çok konuşulan konularındandır diyelim.

Tek bir ekin yanlış kullanımı sizi, yazdığınız tüm metnin ciddiyetinin yok olmasına, konuya olan hakimiyetinizin sorgulanmasına, aktarmak istediğiniz noktanın güvenilirliğinden şüphe duyulmasına kadar birçok olumsuz sonuçla karşılaştırabilir.

UNUTMAYIN: DAHİ ANLAMINDAKİ DE AYRI YAZILIR!

"Bu kadarını da bil artık" tepkilerinden bahsetmiyoruz bile.

Çoğu insan "dahi" anlamındaki "de" ekini, bulunma hallerinde eklenen "-de" ekiyle karıştırır. Oysa kural oldukça basit ve açık: Cümleden "de" ekini çıkardığınızda anlam tamamen bozuluyorsa "de" ekini bitişik yazmalısınız. Eki çıkardığınızda, anlam bozulmadan sizi yine aynı sonuca götürüyorsa, o "de" bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır.

Bulunma hali, "Nerede?" sorusunun cevabıdır. "Akşam yemeğini evde yedim" cümlesindeki "-de" ekini gördüyseniz, "Nerede?" sorusunun cevabını verdiğini de anlayacaksınız. "Çorbanın yanında ekmek de ister misiniz?" cümlesinde kullanılan "de"nin ise bir bağlaç olduğunu ve "dahi" anlamını taşıdığını göreceksiniz.

Bu küçük görünen ama son zamanların en "prestijli" kuralını öğrenmekte hâlâ karışıklık yaşıyorsanız, sizi YouTube deryasındaki yüzlerce eğitim videosuyla baş başa bırakıyoruz.