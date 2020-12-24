Dakar Rallisi ne zaman başlıyor? Dünyanın en tehlikeli yarışı Dakar Rallisi nerede yapılacak?

Dakar Rallisi ne zaman başlıyor? Dünyanın en tehlikeli yarışı Dakar Rallisi nerede yapılacak?

2021 yılında 43. kez düzenlenecek olan Dakar Rallisi, dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak biliniyor. Spor tutkunları, Dakar Rallisi ne zaman, hangi kanalda sorularını araştırmaya başladı.

Meraklılarının heyecanla beklediği zorlu parkuru ve tehlikeli yollarıyla ünlenmiş Dakar Rallisi için geri sayım başladı. Profesyonel ve amatör yarışçılardan oluşan Dakar Rallisi 2021 yılında 43. defa gerçekleştirilecek.

Ralli tutkunları, yarışla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Dakar Rallisi 2021 ne zaman başlıyor? Hangi kanalda izlenecek? İşte detaylar...

DAKAR RALLİSİ NEDİR?

Dakar Rallisi, Amaury Sport Organisation tarafından her yıl düzenlenen prestijli yol dışı yarışıdır. Yarış amatör ve profesyonel yarışçılara açıktır, amatörler toplam katılımın %80'ini oluşturmaktadır. İsmine rağmen, bir ralliden çok yol dışı dayanıklılık yarışmasıdır.

Parkur, çok kötü durumdaki yollar veya yol olmayan alanlardan geçmekte, yarışan araçlar da rallilerdeki değiştirilmiş sedanlar yerine gerçek yol dışı araçlarından seçilmektedir.

Özel etapların çoğu yol dışı, kumluklar, çamurlu alanlar, kayalıklar gibi yerlerde yapılmaktadır. Her etapta kat edilen yol birkaç kilometre ile birkaç yüz kilometre arasında değişir. En uzun etap 800 Km'den fazladır. 17 etaptan oluşur.

Yarışma macera arayanlar için bulunmaz bir fırsat gibi görünse de birçok tehlikeler ve kazaları da göze almak gerekmektedir yarışmanın başladığı 1978 yılından bu yana 30 yıl içerisinde 56 kişi hayatını kaybetmiş, birçok insanda sakatlanmıştır.

DAKAR RALLİSİ NE ZAMAN?

Geçen sene olduğu gibi yine sadece Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek Dakar Rallisi, 12 etaptan oluşacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu sene 43. kez düzenlenecek. Sporcuların kazanmak kadar tamamlamayı da hedefledikleri yarış, 3 Ocak 2021’de başlayacak.

Rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz’ın yanı sıra diğer Sebastien Loeb, Nasser El-Attiyah ve Stephane Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek.

Ralli, geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek. Startının Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde'den verileceği Dakar Rallisi'nde araçlar biri özel almak üzere 12 etabı geride bırakmaya çalışacak. Dakar Rallisi, 15 Ocak 2021'de yine Cidde'de tamamlanacak.

DAKAR RALLİSİ NASIL İZLENİR?

3 Ocak'ta başlayarak 15 Ocak'a kadar devam edecek olan Dakar Rallisi'ni Red Bull internet sitesi ve YouTube kanalları üzerinden takip edilebilecek.