Dalgalı seyir devam ediyor.. Altın fiyatları 2 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Dalgalı seyir devam ediyor.. Altın fiyatları 2 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Sarı metaldeki dalgalı seyir devam ediyor... Altın fiyatlarındaki değişimi yakından takip eden yatırımcılar, ''Bugün gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor.

2 Temmuz altın fiyatları, yaşadığı dalgalanma nedeniyle yatırımcılar tarafından sabahın ilk saatlerinden beri yakından takip ediliyor.

Son zamanlarda yatırımcısına kazandırmayan altın piyasası, dün günü değer kaybıyla kapattı ancak bu sabah yeniden yükselerek dünkü seviyelere ulaştı.

Bu dalgalı grafik yatırımcısını endişelendirirken ''Haftanın son işlem gününde altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Peki, 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma güncel altın fiyatları...

2 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.776,02

Altın ONS satış: 1.776,23

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 495,89

Gram altın satış: 495,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 802,00

Çeyrek altın satış: 815,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.205,00

Cumhuriyet altını satış: 3.248,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.605,00

Yarım altın satış: 1.631,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.237,47

Tam altın satış: 3.280,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 449,87

22 Ayar bilezik alış: 451,84