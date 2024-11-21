'Daltonlar' lideri Berat Can Gökdemir'in Rusya'dan iadesi istendi

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Emniyet güçleri, suç örgütlerinin tepesine çökmeye devam ediyor...

"Can Dalton" kod adıyla bilinen 27 yaşındaki Berat Can Gökdemir, örgüt liderliği, silahla tehdit, mala zarar verme ve yağmaya teşebbüs suçlarından yargılanıyor.

RUSYA'YA İLETİLDİ

Başsavcılık, suç örgütünün faaliyetlerini detaylandıran ve delillere dayanan bir dosya hazırlayarak Rusya’ya iletti.

Gönderilen yazıda, Gökdemir’in suçlarının siyasi veya askeri nitelikte olmadığı ve Türkiye'de yasal haklarının güvence altına alınacağı belirtildi.

BARIŞ BOYUN İLE GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, Gökdemir’in daha önce birlikte hareket ettiği, ancak husumetli hale geldiği suç örgütü lideri Barış Boyun’la olan ilişkisi de aktarıldı.

2022 yılında Boyun’un örgütünde "yönetici" konumunda olduğu belirtilen Gökdemir’in, bu dönemde tehdit ve haraç alma gibi eylemleri yönettiği vurgulandı.

Örgütün amacının ticaretle uğraşan iş insanlarından zorla para almak olduğu, bu doğrultuda tehditler savurarak mallara zarar verdikleri ifade edildi.

RUS YETKİLİLERE İADE TALEBİ

Sabah gazetesinin haberine göre Rusya’ya gönderilen iade talebinde, Gökdemir hakkında açılan davanın, firar ettiği için sonuçlandırılamadığı kaydedildi.

Türkiye’ye iadesi durumunda hukuki süreçlerin hızlıca tamamlanacağı vurgulandı.

Ayrıca, ek bilgi veya belge talep edilmesi halinde Türkiye’nin bu konuda destek sağlayacağı bildirildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİ

İddianameye göre, suç örgütü, özellikle İstanbul Bahçelievler’de faaliyet gösteren iş insanlarını hedef alıyor, tehdit ve saldırılarla haraç topluyordu.

Berat Can Gökdemir’in bu örgütün lideri olarak, eylemleri organize ettiği ve talimatları verdiği belirlendi.

Türkiye’nin iade talebiyle ilgili Rus yetkililerden gelecek yanıt merakla bekleniyor.