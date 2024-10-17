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AA

Emniyet güçleri, suç örgütlerinin tepesine çökmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun ve Berat Can Gökdemir'in liderlik ettiği Daltonlar organize suç örgütüne yönelik KUYU-36 operasyonlarında 157 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

ÇOK SAYIDA SİLAH, BOMBA VE UYUŞTURUYLA YAKALANDILAR

Operasyonlarda 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 AK-47 tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

ARALARINDA BARIŞ BOYUN'UN EŞİ DE VAR

14 Ekim'de yakalanan ve aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun'un da bulunduğu şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinden sağlık kontrolleri sonrası Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul polisi, çalıntı araç veya motosikletlerle 100 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma, yağma amaçlı tehdit, silah ticareti, uyuşturucu madde imal ve ticareti, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit ve mala zarar verme suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sonucunda iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 157 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 40 ruhsatsız tabanca, 10 otomatik tabanca, 5 pompalı tüfek, 3 uzun namlulu tüfek, 2 el bombası, 2 çelik yelek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu 14 Ekim'de sosyal medya hesabından duyurmuştu.