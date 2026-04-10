Damacana suya yüzde 40'a varan zam yapıldı

Artan akaryakıt ve ham madde maliyetleri, ambalajlı su fiyatlarına doğrudan yansıdı.

PET üretiminde kullanılan petrol türevlerinin maliyetindeki yükseliş ve nakliye giderlerindeki artış, hem pet şişe hem de damacana su fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu.

YÜZDE 40'A VARAN ZAM

Şubat ayında raflarda 26,00 Türk Lirası (TL) seviyesinde görülen 5 litrelik pet şişe sular, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, bugün yapılan son güncellemelerle ise 36,00 TL’ye yükseldi.

Yani son bir buçuk ayda 5 litrelik su yüzde 38,45 oranında zamlandı.

DAMACANA SU 280 LİRAYI BULDU

Bu zammın ardından gözler damacana su fiyatlarına çevrildi. Damacana sular da yaşanan artışlardan nasibini aldı.

Damacana su fiyatları da son bir ayda yüzde 40 civarında zamlandı.

Normalde 150 ile 250 lira arasında değişen damacana sularda artık fiyatlar 205 liradan başlıyor.

19 litrelik bir damacana suyun fiyatı 280 liraya kadar çıkıyor.

HEM NAKLİYE HEM HAM MADDE

Fiyat artışlarının perde arkasında akaryakıt zamları ve plastiğin ham maddesi yatıyor.

Su fiyatlarını sadece lojistik değil, ambalaj üretimi de vuruyor.

Pet şişelerin ham maddesi olan ve petrolden elde edilen 'polietilen tereftalat' (PET) maddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla paralel olarak arttı.