Damacana suya zam gelince, İstanbullu çeşmeye koştu

5 ay önce 18 liraya aldıkları damacana suyun 30 liraya çıkmasıyla çeşmelerin yolunu tutanlar, evlerine dolu dolu küplerle dönüyor. Su satan bayiler de bu durumdan epey mutsuz…

Damacana suyun fiyatı son aylardaki peşi sıra zamlarla 30 lirayı buldu.

Çok değil, 5 ay önce 18 liraya satılan damacana su artık cep yakar oldu.

Hal böyle olunca da birçok kişi, ormanlık alanların çevresindeki çeşmelere su doldurmak için gelmeye başladı.

“Marketten su almak istemiyoruz”

Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki çeşmenin de ziyaretçileri fazlasıyla yoğun.

Gelenler, yanlarında getirdikleri damacanaları, pet şişeleri, çeşmeden doldurup, yollarına devam ediyor.

Yanında getirdiği 6 damacana ve çok sayıda 5 litrelik şişeyi çeşmeden dolduran Yüksel Çıtak, “Marketten su almak istemiyoruz şu anda. Çok pahalı. Küçücük su 10 lira, damacanalar 28-30 lira.” dedi.

“Bundan önce 14 liraya falan alıyorduk”

Getirdiği 4 damacanaya çeşmeden içme suyu dolduran Veyis Çelik, “Son zamlardan sonra mecbur kaldık. En son aldığımızda 26 liraydı, zam gelecekti. 30 olmuştur şu an. Bundan önce 14 liraya falan alıyorduk. Bu suyu çaya, içmeye kullanıyoruz. Tadı güzel, fena değil. Tahlil yaptırmadık ama bilemiyorum, herkes alıyor. Diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz.” dedi.

“Çeşmeden doldurmaya başladılar, bizi etkiliyor”

Su zammını mazota bağlayan su bayisi sahibi Ahmet Çap ise “Mazot zammından sonra, bizim 11 liraya sattığımız su 16 lira oldu. Biz taban fiyat uyguluyoruz, diğer firmalarla fiyatlarımız kıyaslanamaz. Müşteriler zamlardan sonra arıtmaya dönmeye başladı. Bazı yerlerde çeşmeden doldurmaya başladılar. Bunlar da bizi etkiliyor. Pet grubunda çok fazla zam var. Hammaddeden bu zamların olduğu söyleniyor. 12 tanesi 12 liraydı, şu an 23 lira. Boş damacana şu an 75 lira. Müşteri yeni başlayacaksa, 75 lira veriyor. Olan müşteri ile devam etmek zorunda kaldık.” dedi.