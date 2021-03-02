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- Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı
Danimarkalı ırkçı, cadde ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı. Çirkin saldırıya imza atan şahsa yoldan geçenler gerekli cevabı verdi.
- Haber Merkezi
- 02.03.2021 - 21:43
- Güncelleme : 02.03.2021 - 21:45
Danimarka'da Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, İslam dünyasını ayağa kaldıran çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.
Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı.
KUR'AN-I KERİM YAKMAYA ÇALIŞTI, YERİNDE CEVAP GECİKMEDİ
Sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı.
Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme attı.
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı- İZLE
AHLAKSIZCA SALDIRMAYA DEVAM EDECEKLER
Öte yandan Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını belirtti.