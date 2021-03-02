Euro
8.8934
1.17%
Dolar
7.3542
0.8%
Altın
410.41
1.53%
Borsa
1.529
0.09%
Bitcoin
351.996
-0.28%
EXEN Coin
16.47
-1.02%
5ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 5 C
    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı

    Danimarkalı ırkçı, cadde ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı. Çirkin saldırıya imza atan şahsa yoldan geçenler gerekli cevabı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 21:43
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 21:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Danimarka'da Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, İslam dünyasını ayağa kaldıran çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

    Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı.

    KUR'AN-I KERİM YAKMAYA ÇALIŞTI, YERİNDE CEVAP GECİKMEDİ

    Sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı.

    Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme attı.

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı- İZLE

    AHLAKSIZCA SALDIRMAYA DEVAM EDECEKLER

    Öte yandan Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını belirtti.

    Danimarka da Kur an-ı Kerim e çirkin saldırı #1

    Danimarka da Kur an-ı Kerim e çirkin saldırı #2

    Danimarka da Kur an-ı Kerim e çirkin saldırı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir