Danimarka'dan ülkede yaşayan Suriyelilere: Ülkenize artık dönebilirsiniz

Danimarka'da Suriyeli mülteciler için hazırlanan bilboardlarda, "Ülkenize artık dönebilirsiniz, güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var" denildi.

"Sıfır sığınmacı" tutumunu sürdüren Danimarka, Suriyeli sığınmacıların oturma izinlerini iptal etmeye başladı.

Son olarak 94 Suriyelinin oturma izinlerinin iptal edildiği bildirilmişti.

ŞAM DAHİL BAZI BÖLGELERİN GÜVENLİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Gelecek haftalarda bu sayının gittikça artacağı ön görülürken, Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Suriye'de başkent Şam dahil bazı bölgelerin geri dönüş için güvenli bölge olduğunu söyledi.

Kofod, Suriye'ye gönüllü geri dönecek sığınmacıların zorla sınırdışı edilmekten kurtulacaklarını ve mali destekten faydalanacaklarını duyurdu.

"GÜNEŞLİ SURİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR"

Danimarka'da Suriyeli mülteciler için hazırlanan bilboardlarda, "Ülkenize artık dönebilirsiniz, güneşli Suriye'nin size ihtiyacı var" denildi.