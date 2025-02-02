Danimarkalı aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan, uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken bir provokasyona daha imza attı.
Paludan, Türkiye ve İslam karşıtı provokatif eylemlerine bir yenisini ekleyerek, Kopenhag’daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Bu eylem, Paludan'ın ilk provokasyonu değil.
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Ayrıca bu provokasyonlardan sonrası sokaklarda şiddet olayları yaşanmıştı.
Dün, Türkiye Büyükelçiliği önünde çektiği bir videoda "Türkiye Büyükelçiliği'nin önündeyim" ifadelerini kullanan Paludan, ardından Kur'an-ı Kerim'i yaktı.
Paludan, bu skandal eylemi gerçekleştirme sebebinin, İsveç’te benzer bir provokasyon düzenleyen Salwan Momika’nın öldürülmesine tepki göstermek olduğunu iddia etti.
38 yaşındaki Salwan Momika, Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştirmişti.
Paludan'ın bu tür eylemleri, İslam dünyasında ve uluslararası kamuoyunda büyük tepki topluyor.
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