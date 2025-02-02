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Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, yine Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, yine Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Daha önce de benzer bir provokasyona imza atan Paludan, İsveç ile Türkiye arasında diplomatik krize neden olmuştu.