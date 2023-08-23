Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı bir kez daha çağırdı.

AA & Ensonhaber

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, tekrar ediyor..

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'nin eylemleri kınadığı vurgulandı

Söz konusu diplomata, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.

Danimarka makamlarını bu saldırıların durdurulması amacıyla somut tedbirler almaya çağırdığı hatırlatıldı.

Daha önce de çağrılmıştı

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta ve dün de Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.