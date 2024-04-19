Danıştay Başkanlığı seçimi 27 Nisan'da başlayacak Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle yeni başkan için seçimler 27 Nisan'da başlayacak.

İHA

Yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor...

Danıştay'da yeni başkanın belirlenmesi için önümüzdeki hafta sandık kurulması planlanıyor.

Adaylar belli olmaya başladı

7 Mayıs 2020'de seçilen mevcut Başkan Zeki Yiğit'in görev süresi dolmasına az bir zaman kala yeni adaylar da belli olmaya başladı.

Yüksek Yargıda tanınan bir isim olan Danıştay 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz da adaylığını açıkladı.

Mevzuat gereği, 27 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak.

Salt çoğunluk aranacak

Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabilecek.

Adayların, Danıştay Başkanı seçilebilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)