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    Danıştay Ayasofya kararını açıkladı

    Danıştay Ayasofya kararını açıkladı

    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 16:04
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    Danıştay Ayasofya kararını açıkladı

    Danıştay, Ayasofya konusunda aldığı kararı açıkladı.

    Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

    KARARIN GEREKÇESİ

    Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

    86 YILLIK HASRET SONA ERDİ

    Bu kararla birlikte; Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı ve ibadete açılmasının önü açıldı.

    ATATÜRK'ÜN İMZASIYLA MÜZE OLMUŞTU

    Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne alınmıştı.

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