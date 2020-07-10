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Danıştay Ayasofya kararını açıkladı
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 16:04
Danıştay, Ayasofya konusunda aldığı kararı açıkladı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
KARARIN GEREKÇESİ
Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.
86 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Bu kararla birlikte; Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra müze statüsünden çıkarıldı ve ibadete açılmasının önü açıldı.
ATATÜRK'ÜN İMZASIYLA MÜZE OLMUŞTU
Bilindiği üzere, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla müze statüsüne alınmıştı.