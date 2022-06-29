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    Danıştay savcısı, emniyetin 'görüntü genelgesi'nin iptalini istedi

    Danıştay savcısı, emniyetin 'görüntü genelgesi'nin iptalini istedi

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polislerin görüntüsünün alınmasını yasaklayan genelgenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay savcısı görüşünü Daire'ye sundu.
    • 29.06.2022 - 20:47
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 21:02
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    Son zamanlardaki toplumsal olaylarda, görev başındaki güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) harekete geçirmişti.

    EGM, Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın imzasıyla konuya ilişkin genelge yayınlamıştı.

    Polisi görüntülemenin yasaklandığı karar, Yargıtay'a taşındı

    Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da "görevi yapmayı engellediği" ifade edilerek bu tür girişimler yasaklanmıştı.

    Genelde durduruldu

    Söz konusu genelge ise tepkiler üzerine yargıya taşınmış, Danıştay 10. Dairesi'nde genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştı.

    Dairede oy birliğiyle alınan kararla, genelde durduruldu ancak iptali için karar bekleniyordu.

    Danıştay savcısı iptalini istedi

    DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Danıştay savcısı Nazlı Yanıkdemir genelgenin iptal edilmesini istedi.

    Basın özgürlüğüne vurgu yapıldı

    Savcının iptal görüşünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğuna işaret edildi.

    Basın özgürlüğü gibi temel hakların ancak yasayla sınırlandırılabileceği vurgulanarak "Temel hak ve hürriyetler içerisinde bulunan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getiren genelgede, gerek Anayasa'da yer verilen ilkelere, gerekse, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerine uyarlık görülmemiştir" ifadeleri yer aldı.

    Karar bekleniyor

    Savcının bu görüşünün ardından Danıştay 10. Daire, önümüzdeki dönemde Emniyet genelgesinin iptal talebini esastan görüşerek kararını açıklayacak.

    Daire, iptal kararı verirse Emniyet'in genelgesi hukuken ortadan kalkacak.

    Danıştay savcısı, emniyetin görüntü genelgesi nin iptalini istedi #1


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