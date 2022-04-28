Danıştay savcısı, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik mütaalasını açıkladı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararına açılan dava Danıştay'da görüldü. Danıştay savcısı, kararın hukuka aykırı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararı, bazı çevrelerden itiraz görmüştü.

Karara yönelik açılan dava, bugün Danıştay 10'uncu Dairesi'nde gerçekleşti.

Davaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Emre Topal ve kararın iptal edilmesine yönelik savunma yapan diğer avukatlar katıldı.

"Fesih kararının iptal talebinin reddedilmesini doğru buluyoruz"

Sözleşmeden çekilme kararının hukuka uygun olduğunu ve ek maddelerle tedbir alınabileceğini açıklayan Topal, "Bir sözleşmeden ayrılmanın yöntemleri çok çeşitlidir. Fesih de yapılabilir. Fesih kelimesinin kullanılması hatalı değildir. Üzülerek belirtmeliyim ki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin anlaşılmadığını düşünüyoruz. Ek kanunla tedbirler alınabilir. 6284'teki İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yapması sorun değildir. 6284 hala yürürlükte, kadınlara yönelik şiddetle mücedele durmaksızın devam etmektedir. Fesih kararının iptal talebinin reddedilmesini doğru buluyoruz. Savunuyoruz. Dünyada eşi benzeri olmamış bir durum varmış izlenimi yaratılmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Çekilme kararı hukuka aykırı"

Danıştay savcısı, duruşmada tarafların tüm savunmalarını dinledi. Duruşmanın sonunda savcının bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğu açıklandı.