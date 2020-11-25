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    Danıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen ceza onandı

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.
    • AA
    • 25.11.2020 - 10:01
    • Güncelleme : 25.11.2020 - 10:14
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    Danıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen ceza onandı

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

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