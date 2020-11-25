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- Danıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen ceza onandı
Danıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen ceza onandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.
- AA
- 25.11.2020 - 10:01
- Güncelleme : 25.11.2020 - 10:14
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.