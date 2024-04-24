Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçimlerde yeniden seçildi.

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Yüksek yargıda seçim maratonu...

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi dolmuştu.

Yiğit'in görev süresinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi için süreç dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulu'nda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapıldı.

Danıştay'da seçim günü

Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına giderek ve Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi.

Buna göre mevcut başkan Zeki Yiğit, bir kez daha seçildi.

Seçimlerin birinci tur oylamasında Zeki Yiğit 58, Altıncı Daire Başkanı Emin Sınmaz 12, Danıştay Beşinci Daire Başkanı Fethi Aslan 13 ve Danıştay Beşinci Daire üyesi Yunus Aykın 13 oy aldı.

Oylamadan mevcut başkanla devam kararı çıktı

Adaylar üye tam sayısının salt çoğunluğunu ilk tur oylamada sağlayamadığı için 2'nci tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylamada, 108 üyenin 62'sinin oyunu alan Yiğit, güven tazeledi. İkinci tur oylamada; Sınmaz 13, Aslan 19, Aykın ise 6 oy aldı.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.

Zeki Yiğit kimdir?

Danıştay Başkanlığına seçilen Zeki Yiğit, 1965'te Zonguldak Alaplı'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987'de mezun olan Yiğit, 1988'de hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sütçüler, Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa hakimliği yapan Zeki Yiğit, Adalet müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008'de getirilen Zeki Yiğit, 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

22 Ocak 2013-22 Ocak 2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu üyeliği yapan Zeki Yiğit, evli ve dört çocuk babası.