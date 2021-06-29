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    Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

    Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
    • AA
    • 29.06.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 19:14
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    Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı

    CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle nisan ayında Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

    Danıştay, söz konusu talebi reddettiğini açıkladı.

    Ayrıntılar gelecek...

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