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Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yürütmeyi durdurma talebini reddetti.
- AA
- 29.06.2021 - 18:54
- Güncelleme : 29.06.2021 - 19:14
CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle nisan ayında Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.
Danıştay, söz konusu talebi reddettiğini açıkladı.
Ayrıntılar gelecek...