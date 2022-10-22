Danıştay'dan skandal FETÖ kararı: Hem iade hem tazminat

Danıştay'dan skandal FETÖ kararı: Hem iade hem tazminat

FETÖ ile ilişkileri gün yüzüne çıktıktan sonra HSK tarafından meslekten ihraç edilen 178 isim için göreve iade kararı çıktı. Danıştay 5. Dairesi, bu isimlere tazminat ödenmesini de istedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün yargı yapılanmasına Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu (HSK) tarafından ağır darbe vuruldu.

Örgütle irtibatı ve iltisakı bulunan çok sayıda yargı mensubu, başlatılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edildi.

178 ismin mesleğe dönmelerine karar verildi

Ankesörlü telefonla aramalar, geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri, emniyet analiz raporları ile tespit edilen ve HSK Genel Kurulu'nca ihraç edilen yargı mensupları, meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'da dava açtı.

Danıştay 5. Dairesi de çok sayıda iptal kararına imza attı.

Buna göre Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 178 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi.

56 isim daha HSK’ya ulaştı

Verilen karar sonrası yargı mensuplarından 122'si göreve iade edilirken, 56 ismin bulunduğu liste ise HSK'ya geldi.

Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre iade kararı verilen yargıçlar arasında, soruşturmalarda FETÖ'nün mahrem abisiyle irtibatı olan isim ile Sulh Ceza Mahkemesi başkanıyken FETÖ üyelerini cezaevinden usulsüzce serbest bırakan hakim de bulunuyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Danıştay'ın vermiş olduğu iptal kararlarını temyiz edip etmeyeceği merak konusu olurken, iptal kararlarının temyiz edilmesi durumunda son kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verecek.

Telefon kayıtları çıkmasına rağmen iade kararı çıktı

Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği isimlerden biri de B.B….

Göreve iade edilen isimlerden B. B.nin, emniyet birimlerince düzenlenen raporda örgütün tepe yönetiminde yer alan Osman Karakuş ile defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, HTS analiz çalışmaları neticesinde düzenlenen raporda ise FETÖ kapsamında soruşturma yürütülen bir kısım kişilerle görüşmesinin bulunduğu tespiti yer aldı.

Ayrıca hemşehri yemeklerine ve örgüt tarafından düzenlenen bayram kahvaltısına katıldığını ifadesinde itiraf eden B.B.'nin ByLock yazışmalarında adının geçtiği ve sivil imamlarla görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, tüm bu bilgi ve belgeler ışığında yargı üyesini FETÖ ile irtibat ve iltisakı nedeniyle meslekten ihraç etti.

Göreve dönen hakimin geçmişi

Göreve iade edilmesine karar verilen isimlerden bir diğeri ise hakim M.Ç….

HTS analiz raporunda; M.Ç'nin, hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında işlem yapılan kişilerle görüşme yaptığı belirlendi.

Aynı zamanda M.Ç'nin kendi ifadesinde FETÖ/PDY örgütü ile bağlantılı “Kimse Yok Mu Derneği”ne bağış yaptığı da yer aldı.

‘Mesleğin şeref ve onurunu bozdu’

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Isparta Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan FETÖ mensuplarını itirazen serbest bırakması sonucu hakkında inceleme ve soruşturma başlatılan M.Ç.'nin eylemini, FETÖ silahlı terör örgütünün amaç ve gayesi doğrultusunda yürütülen bir organizasyonun parçası olarak gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

HSK, M.Ç'yi bu şekilde mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfuz ve itibarını bozduğu gerekçesiyle ihraç etmişti.

M.Ç., Danıştay 5. Dairesi tarafından göreve iade edildi.

Bir de tazminat ödenecek

Danıştay 5. Dairesinin verdiği iade kararının ardından bütün bu kişilere faiziyle birlikte Devletin tazminat ödeyecek.

B.B. ve M.Ç. ile ilgili Danıştay 5. Dairesinin verdiği kararda "bu karar nedeniyle yoksun kaldığı maddi haklarının meslekten çıkarıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi" denildi.

Danıştay bilgi ve belgeleri yok saydı

HSK Genel Kurulu'nca meslekten ihraç edilen 178 ismin meslekten ihraç kararını iptal eden Danıştay'ın gerekçe olarak bu belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını göstermesi ise dikkat çekti.