Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 isim hakkında HSK inceleme başlattı

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Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 kişiyi göreve iade ederek bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.
HSK'dan bu karara ilişkin yeni bir hamle geldi.
Göreve iade edilen 387 isim hakkında inceleme başlatıldı.
Yılmaz Tunç'tan açıklama
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, FETÖ ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.
HSK'nın Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında yeni inceleme başlattığını belirtti.
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