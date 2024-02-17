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Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 isim hakkında HSK inceleme başlattı

Danıştay'ın göreve iade ettiği 387 isim hakkında HSK inceleme başlattı FETÖ ile mücadelenin kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Danıştay tarafından göreve iade kararı verilen 387 isim hakkında HSK'nın inceleme başlattığını açıkladı.