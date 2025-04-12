Danla Bilic'in eski sevgilisi Berkay Çetin tutuklandı

DHA

Kamuoyunda 'Danla Bilic' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe'nin başı eski sevgili ile dertte...

Eski sevgilisi tarafından sistematik olarak taciz ve saldırıya maruz kaldığını açıklayan Bilic, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşmıştı.

ESKİ SEVGİLİ GÖZALTINDA

Son yaşanan gelişmede, Danla Bilic, Eyüpsultan'daki bir spor kulübünün içindeki restoranda eski sevgilisi B.Ç. tarafından darbedildi.

Danla Bilic'in şikayetinin ardından şüpheli B.Ç., Denizli'de yakalandı.

DARP İDDİALARINA RET

Şüpheli B.Ç., emniyete verdiği ifadesinde, hakkında çok sayıda asılsız şikayetlerde bulunulduğunu belirterek, Danla Bilic'in restoranda olduğundan haberi olmadığını ve gördüğünde ise selamlaşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi.

Bu sırada kendisine hakaret edildiğini belirten şüpheli, ani bir sinirle müştekinin omzunu ittiğini, müştekinin yere düşmediğini ancak birkaç adım geri gittiğini ifade etti.

Müştekiye yumruk attığı ve darbettiği yönündeki iddiaları ise reddetti.

TUTUKLANDI

Son dakika gelişmesinde Berkay Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

DANLA BİLİC'İN PAYLAŞIMLARI

KADES uygulamasını kullanarak adrese polis çağıran Danla Bilic'in, ekiplerin şüpheliyi uzaklaştırmasının ardından kendisinin emniyete giderek şikayetçi olacağını söylediği öğrenilmişti.

TACİZ VE DARP İDDİASI

Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic, şu ifadeleri kullanmıştı:

Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.



Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

"5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDIM"

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur.

"KAMERA KAYITLARIYLA SAVCILIĞA GİTTİM"

Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

"YUMRUKLANIP DARP EDİLDİM"