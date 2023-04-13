ensonhaber.com

Seçim hazırlığı yapan Memleket Partisi'nde sular durulmuyor.

YSK'ya teslim edilen milletvekili adayları listesine Genel Başkan Muharrem İnce tarafından eklenen Cem Saygı, yaptığı dansla gündem oldu.

Zonguldak'ta 5. sıradan aday gösterilen Saygı, sosyal medyada yayınlanan dans görüntülerinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.

Partisi tarafından inceleme başlatılan aday, seçim çalışmaları yaptığı sırada çekildiğini duyurdu.

Dün yaptığı esnaf ziyaretinde birinci sıradan aday olmak istediğini söyleyen 22 yaşındaki Saygı, şu ifadeleri kullanmıştı:

Sosyal medyada bir şeyler paylaşıldı. Bunlar şu anda resmen bizi lekeliyorlar. Şu anda sosyal medyada birinci sıradayım. Hiçbir şeyi kafama takmıyorum. Umurumda değil. Video eskiden çekilmiş olan bir video. Ben de anlayamadım dün bir karışıklık oldu mesela, il başkanlarımız aradı konuştular benimle bizi de tehdit ettiler dedi. Hiç bir tehdit konusu yok yani tehdit konusu varsa da zaten Memleket İl Başkanı’mıza bir şeyler açıklaması gerekiyor. Ben şimdi beşinci sıradayım. Eğer olursa birinci sırayı istiyorum.