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    Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşlarının kesilmesi gündemde

    Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşlarının kesilmesi gündemde

    Milletin iradesine parmak sallayan emekli amiraller, devletin tüm imkanlarından faydalanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 00:43
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 00:54
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    Dün gece saatlerinde 103 emekli amiralin darbe imalı bildirisi gündeme bomba gibi düştü.

    Kısa süre içinde iktidar üyelerinin sert tepkisi halkta da karşılık buldu.

    Milli iradeye ve domakrasiye sahip çıkan Türk halkı sosyal medyadan tepki yağdırdı.

    BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ GÜNDEMDE

    En sert tepki gösterenlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

    Bahçeli, darbe çığırtkanlığı yapan amirallerin apoletlerinin sökülmesini, emekli maaşlarının kesilmesini istedi.

    Bahçeli'nin bu önerileri sosyal medyada da gündeme geldi.

    Kullanıcılar yüklü miktarda emekli maaşı alıp aynı zamanda makam aracı, şoför gibi devletin birçok imkanından faydalanırken, milletin iradesine parmak sallayan eski askerlerin kazançlarını hak etmediklerini savundu.

    AMİRALLERİN MAAŞ VE İKRAMİYELERİ

    Deniz Kuvvetleri'nden emekli olan koramiraller 12 bin liradan fazla emekli maaşı, 340 bin liradan fazla ikramiye, tümamiraller 11 bin lira maaş, 286 nin lira ikramiye ve tuğamiraller ise 10 bin lira maaş, 282 bin lira emekli ikramiyesi alıyor.

    Darbe iması yapan emekli amirallerin maaşlarının kesilmesi gündemde #1

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