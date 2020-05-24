Darbeci Sisi, Türkiye'yi Libya konusunda uyardı

Türkiye'nin de desteğiyle Hafter güçlerine karşı art arda zafer kazanan Libya ordusunun etkinliğinden rahatsız olan Mısır'ın darbeci cumhurbaşkanı, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Libya'da meşru Trablus hükümetinin darbeci Hafter'e karşı başarılı sonuçlar almasının ardından bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla, Hafter yanlısı devletlerden birbiri ardına açıklamalar geliyor.

Türkiye’nin de desteğiyle Hafter'e art arda vurulan darbelerden sonra başta Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere birçok yabancı devlet, Türkiye’nin bölgedeki potansiyel güç olarak öne çıkmasından rahatsız oldu.

"TÜRKİYE SINIRLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Meşru Trablus hükümetinin Türkiye tarafından desteklenerek askeri başarılar elde etmesinden rahatsız olan Mısır yönetimi de, Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

Mısır medyasında çıkan haberlere göre darbeci cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, Türkiye’nin bir güvenlik tehdidi yarattığını ileri sürdü.

"İSTİKRARSIZLIĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Yerel basında çıkan haberlere göre Trablus hükümetinin Hafter’e karşı elde ettiği zaferlerden endişe duyduğunu belirten Sisi, “Libya'nın güvenliği, Mısır için önceliktir” diyerek Türkiye’ye üstü kapalı “uyarı”da bulundu.

"Sınırlarda istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir duruma izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanan darbeci cumhurbaşkanı, Libya’nin meşru yönetimine desteğini esirgemeyen Türkiye’nin yönelimlerini kabul etmediğini söyledi.