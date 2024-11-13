Haber Merkezi

Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve inkılaplarına yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

Fatih Altaylı’nın YouTube programına katılan Acemoğlu, Atatürk'ün gücü merkezileştirme çabası içine girdiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Acemoğlu, Türkiye’deki sivil toplumun zayıflatılması ve gücün tek bir elde toplanmasının geçmişte en temel sorunlarından biri olduğunu vurguladı.

ATATÜRK MERKEZİLEŞTİRDİ: OSMANLI DAHA ÇOĞULCULDU

Acemoğlu, bu tercihin uzun vadede Türkiye'nin demokratik yapısına etki ettiğini de belirtti.

Acemoğlu konuyla ilgili, "Atatürk, o sırada politik sistemi açabilmek gibi bir elinde opsiyon olmasına rağmen tam tersini yapıyor. Elinde gücü merkezileştirmeye çalışıyor. Yani mümkün müydü gerçekten daha demokratik bir şey olması? Belki de mümkündü. Niye? Çünkü Osmanlı'dan başlayarak yani I. Dünya Savaşı'ndan önceki parlamentolara bakarsanız daha çoğulcu bir sistem var." dedi.

MUHALİFLERDEN ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ: ATATÜRK FELSEFESİNİ BİLMİYOR

Acemoğlu'nun sözleri sonrası muhalif bazı isimlerden, eleştiriler peş peşe gelmeye başladı.

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Acemoğlu'nun Atatürk'ü yeterince bilmediğini söyledi.

Küçükkaya, "Daron Acemoğlu belli ki Atatürk'ü ve Atatürk felsefesini yeterince bilmiyor. Bunu söyleyebilirim. Yaptığı açıklamalara bakınca Atatürk okuması yapmamış bence yeterince. Tabii ki iktisatçı, büyük bir deha. Dünyaya bakışı, sosyolojiyi okuyuşu ama güncel tartışmalara çok da değinmeden sadece bu kadarlık görüşümü ifade etmek istiyorum. Nobel ödüllü ve bizi gururlandıran bir bilim adamı o, iktisatçı. Ama Atatürk okuması eksik, yanlış ve hatta Atatürk'e bakışında bir parça şaşkınlık gördüm." ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR: ENTELLEKTÜEL LİBERALLERİN DÜŞTÜĞÜ HATAYA KENDİSİ DE DÜŞÜYOR

Küçükkaya'nın yanı sıra Acemoğlu'na bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Acemoğlu’nun Atatürk dönemi hakkındaki sözlerine yönelik sosyal medyasından paylaşım yapan Gökbakar, “Daron Acemoğlu ekonomi dalında Nobel almış bir Türk vatandaşı olarak hepimizi gururlandırdı. Ancak tüm entelektüel liberallerin düştüğü hataya kendisi de düşüyor.” dedi.

Şahan Gökbakar’ın paylaşımı şu şekilde:

“Daron Acemoğlu ekonomi dalında Nobel almış bir Türk vatandaşı olarak hepimizi gururlandırdı. Ancak tüm entelektüel liberallerin düştüğü hataya kendisi de düşüyor. Bugünün zekası ve toplumsal normlarıyla 1920’lere bakıp ahkam kesiyor. Yok efenim Atatürk daha çoğulcu olmalıymış da oymuş da buymuş da... Bunu hiç sevmiyorum. Ya Atatürk önce işgalci yabancı düşmanla, sonra da iş birlikçi iç düşmanla mücadele edip bir de üzerine cumhuriyet kurmuş. Laiklik, eğitim reformları, ekonomik kalkınma ve toplumsal değişim gibi köklü devrimler yapmış. Bütün bunları da sefalet ve imkansızlıklar içinde yapmış. Yok efendim bu değişime toplumu da katmalıymış her kesimi almalıymış da, oymuş da, buymuş da... O dönemki toplum okuma yazma oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 0,4... Nasıl yapacaksın??? Ah Acemoğlu ah!”

KILIÇDAROĞLU'NUN EKONOMİ DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Öte yandan Daron Acemoğlu, daha önce CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmıştı.

Acemoğlu daha sonra, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi üzerine eski CHP Lideri'ne eleştirilerde bulunmuştu.

Acemoğlu şunları söylemişti: