Darphane iddiaları yalanladı: 1 TL'nin maliyeti 3 TL değil

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 1 TL'lik madeni paranın iddia edildiği gibi 3 TL maliyetle üretilmediğini bu konuda yapılan asılsız haberlere itimat edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Dünya piyasalarında önemli metallerin fiyatlarındaki ani yükseliş ve fiyat dalgalanmaları üretilen madeni paraların üretim maliyetlerini sorgulattı.

Türkiye'de de madeni paraların piyasa değerinin çok üzerinde maliyetlerle üretildiği iddiaları gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama yapılarak bu iddiların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Paralar, yüksek güvenlik alaşımı metallerden oluşmaktadır"

"Son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir açıklama yapılması zaruri görülmüştür.

Darphane, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını, arz/talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak karşılamaktadır.

Darphane tarafından üretilen madeni paralar, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluşmaktadır.

"Maliyetler dengelenmiş durumda"

Madeni alaşımda kullanılan Bakır, Çinko ve Nikel metallerinin fiyatları küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kalmış, bu durum dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturmuş ve piyasaların tekrar dengeye oturması ile madeni para üretim maliyeti ile nominal değerler tekrar dengelenmiş durumdadır.

"1 TL'nin maliyeti 3 TL değil"



Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL' nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır.

Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, madeni paraların ne şekilde ve nasıl üretileceği 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır.

Madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımlarını elde etmek için eritmeye kalkanlar ciddi cezai şartlarla karşıkarşıya kalacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."