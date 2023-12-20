Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileri, 5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefi iddialarının doğru olmadığını, para üzerindeki rölyef ile oynanarak algı çalışmaları yapıldığını bildirdi. Darphane yetkilileri, paylaşılan resmin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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AA

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şerefine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından anlamlı bir adım atıldı.

Ülkemizin tarihi bir anını simgeleyen özel 5 Türk Lirası değerindeki 100 milyon hatıra parası tedavüle sürüldü.

Maliye Bakanlığı, bu hatıra paranın Resmi Gazete'de duyurulduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu özel paranın 5 liralık banknotla birlikte kullanılacağını belirtti.

100 milyon adet basıldı

Sadece bir kez üretilen bu madeni paradan tam 100 milyon adet basıldı.

Çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlenen paraların ön yüz desenine, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ortada 'Türkiye Yüzyılı' logosu

Ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi.

Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Atatürk rölyefi

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

Atatürk rölyefi tartışma çıkarttı

Ancak son dönemlerde Atatürk’ün madeni para üzerindeki rölyefi tartışmaya neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Darphane'den açıklama geldi

Tartışmalara ilişkin resmi açıklama ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Dolaşıma giren 5 liralık hatıra paraları, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde görüntülendi.

"İddialar gerçek değil"

Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"Resim gerçeği yansıtmamaktadır"

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)