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AA

Dünya, 2025 yılına girecek olmanın heyecanını yaşarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kapsamda Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

31 Aralık'ta sosyal yaşam şehrine yaptığı ziyarette Darülaceze sakinleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buranın sakinlerinden Suzan Tosun ile aralarında geçen sohbet duygulandırdı.

"KİMSESİZ DEĞİLSİN, BİZ VARIZ"

Tosun'un sohbet sırasında duygusal bir şekilde kimsesiz olduğunu aktarmasının ardından Erdoğan'ın, "Kimsesiz değilsin, biz varız, biz." sözleri kameralarca kaydedildi.

TEŞVİKİYE'DEKİ DAİRESİNDE TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde yer alan Tosun, 1932'de Samsun'da dünyaya geldi.

Tosun, henüz 11 yaşındayken ailesiyle İstanbul'un Nişantaşı semtine taşındı. Eğitiminin ardından çalışmaya başladığı uluslararası firmanın muhasebe bölümünden emekli oldu.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen Tosun, yıllar içerisinde de anne, babasını ve 2 kardeşini kaybetti.

Teşvikiye'deki dairesinde tek başına yaşayan ve demans olan Tosun, hazirandan itibaren Darülaceze'nin sakinlerinden biri oldu.

"İSTANBUL DÜNYANIN İNCİSİ"

Suzan Tosun, yıllarca uluslararası firmanın muhasebesinde çalıştığını belirterek, her işi yaptığını ve hiç yılmadığını söyledi.

Gençliğinde Paris ve Milano'yu da gördüğünü anlatan Tosun, "İstanbul'un her yerini, Ortaköy'ü, Suadiye'yi, Göztepe'yi seviyorum. İstanbul dünyanın incisi." dedi.

Tosun, Darülaceze'de kendisini ziyaret eden Erdoğan'ın "Biz varız, biz." şeklindeki sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını anlattı.

"HİÇ KİBİR YAPMADI, HALKTAN GELDİ HALKLA YAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halktan gelen bir insan olduğunu aktaran Tosun, "Hiç kopmadı, hiç onur, kibir yapmadı. Halktan geldi, halkla yaşıyor. Hayranım ona." diye konuştu.

Tosun, Erdoğan'la sohbet ederken çok duygulandığını dile getirerek, "Ağladım, çok güvendim, çok duygulandım." ifadesini kullandı.

"SOHBET SIRASINDA KİMSESİZ OLDUĞUMU SÖYLEDİM"

Konuşmalarının yer aldığı videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından eski komşularının kendisine ulaştığını belirten Tosun, onların da bundan dolayı çok sevindiklerini ve memnun olduklarını söyledi.

Tosun, Erdoğan'ın çok değerli ve mütevazı birisi olduğunu vurgulayarak, "Sohbet sırasında ben kimsesiz olduğumu söyledim, o da 'Kimsesiz değilsin, biz varız.' dedi. Buna çok sevindim." dedi.

"KARDEŞ GİBİ, ANNE-EVLAT GİBİ KONUŞUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce adeta nutkunun tutulduğunu anlatan Tosun, şu sözleri sarf etti: