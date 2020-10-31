DASK nedir? Deprem sigortası neleri kapsar? Dask zorunlu mu?

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında vatandaşlar deprem sigortası hakkında araştırma yapıyor. Zorunlu deprem sigortası hakkında merak edilenler haberimizde...

Türkiye'nin fay kuşağında yer alması nedeniyle deprem riskinin yüksek bir bölge olarak kabul edilmektedir. Depremde oluşabilecek hasarları en aza indirmek amacıyla zorunlu deprem sigortası politikası uygulanmaktadır.

DASK NEDİR?

DASK aslında bir sigorta türü olarak bilinse de “Doğal Afetler Sigorta Kurumu”nun açılımıdır. Bu nedenle doğru kullanımın aslında “Zorunlu Deprem Sigortası” olduğunu söyleyebiliriz.

1999 Marmara Depremi sonrasında kurulan DASK, Zorunlu Deprem Sigortası sayesinde deprem sırasında ya da sonrasında bu doğal afet nedeniyle oluşan hasarları karşılamayı amaçlar.

Zorunlu deprem sigortası poliçesi depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı konutları güvence altına alır.

Zorunlu deprem sigortası, konutu depremde hasar gören ev sahiplerinin, ister oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, zararını en hızlı şekilde tazmin ederek yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DEPREM SİGORTASI NELERİ KAPSAR?

Zorunlu deprem sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler,

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan,

Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

DASK HER YIL YENİLENİR Mİ?

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekiyor. Yani yıllık olarak düzenlenen DASK'ın süresinin dolması halinde tekrar gereken bedelin ödenip, yenilenmesi gerekiyor.

DASK NELERİ TEMİNAT ALTINA ALIR?

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır: