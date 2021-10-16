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    Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 03:53
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    Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    Datça ilçesi açıklarında açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti.

    GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

    Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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