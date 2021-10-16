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- Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Datça açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından lastik bot ve can salı içinde Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- İHA
- 16.10.2021 - 03:53
Datça ilçesi açıklarında açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.