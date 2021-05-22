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    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 22.05.2021 - 02:20
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    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.23'te Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Muğla'nın Datça ilçesinin 27,30 kilometre açığındaki depremin derinliği, 8,13 kilometre olarak belirlendi.

    Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

    Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem #1

     

     

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