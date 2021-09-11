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- Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre saat 16.31'de Muğla Datça'nın 40.7 km açığında Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 17:05
- Güncelleme : 11.09.2021 - 17:14
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre Datça'nın 40.07 kilometre açığındaki deprem, yerin 8.02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
HASAR BİLGİSİ YAPILMADI
16.31'de meydana gelen depremde herhangi olumsuz bir duruma dair açıklama yapıldı.
AFAD, 4,4 OLARAK AÇIKLADI
Twitter üzerinden AFAD'ın yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Darça ilçesi açıklarında saat 16.31'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.