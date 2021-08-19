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- Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9, 2.0, 4.6 ve 3.4 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depremler sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.
- AA
- 19.08.2021 - 14:41
- Güncelleme : 19.08.2021 - 15:32
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi art arda depremler meydana geldi.
İlk deprem 14.06’da da 3.9 büyüklüğünde oldu. İkincisinin şiddeti ise 2.0 olarak ölçüldü.
EN ŞİDDETLİSİ 4.6
Aradan çok geçmeden şiddeti 4.6’yı bulan üçüncü deprem meydana geldi.
Saat 14.26'da gerçekleşen deprem, yerin 15,02 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 42,98 kilometre olarak ölçüldü.
SON DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça açıklarındaki son depremin büyüklüğünün 3.4 olduğunu duyurdu.
Meydana gelen depremler sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.