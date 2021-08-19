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Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9, 2.0, 4.6 ve 3.4 büyüklüklerinde 4 deprem meydana geldi. Depremler sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi verildi.