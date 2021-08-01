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    Datça açıklarında art arda deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ilki 4,5 büyüklüğünde, ikincisi ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere deprem meydana geldi.
    • AA
    • 01.08.2021 - 03:04
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 04:04
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    Datça açıklarında art arda deprem

    Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bugün iki deprem arka arkaya meydana geldi.

    4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

    Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.

    4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

    İlk deprem ise 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

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