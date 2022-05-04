Petrol
109.44
4.26%
Euro
15.59
0.03%
Dolar
14.78
-0.10%
Altın
887.67
-0.26%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
582.752
0.87%
BTXN Coin
15.96
7.76%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Datça bayramda boş kaldı

    Muğla’nın Datça ilçesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bayramda beklenen ilgiyi göremedi.
    • 04.05.2022 - 19:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Datça bayramda boş kaldı

    Datça turizmi Ramazan Bayramı’nda umduğunu bulamadı.

    Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi ve rüzgarın zaman zaman 50 kilometreyi aşması nedeniyle tur tekneleri deniz turu yapamadı.

    Sahildeki restoranlar ise boş kaldı.

    Rüzgar sörfçülere yaradı

    Datça sahil kesiminde oluşan rüzgar ise sörfçülere yaradı.

    İHA'ya göre denizde rüzgar sörfü yapan, sörf tutkunları ise zaman zaman zor anlar yaşamalarına rağmen yaptıkları spordan keyif aldıkları görüldü.

    Datça bayramda boş kaldı #1

    Datça bayramda boş kaldı #2


    İlginizi Çekebilir

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    Adana'da yaban mersini üretimine başlandı
    Ekonomi

    Adana'da yaban mersini üretimine başlandı

    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi
    Ekonomi

    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi

    Görüş Bildir